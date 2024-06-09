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Маліновський розповів про перехід у житомирське Полісся

9 червня 2024 07:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Руслан Маліновський висловив захоплення проектом житомирського Полісся
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Півзахисник італійської "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський зараз перебуває на завершальному етапі у своїй кар'єрі. Деякі футболісти у цей період повертаються грати у рідні країни.

Маліновський в інтерв'ю УАФ розповів, чи готовий він повернутися до рідного "Житомира".

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Маліновського запитали про можливий перехід до "Полісся". Руслан відповів, що у футболі складно передбачити, де гратимеш у той чи інший момент у кар'єрі. Тому він не знає, чи перейде до "Полісся".

За словами 31-річного футболіста, він дуже щасливий, що у його рідному місті з'явилася така сильна команда та бренд.

Також футболіст зазначив, що "Полісся" будує свою тренувальну базу в місці, де він із братом у дитинстві збирали ягоди та гриби. Ще за 15 хвилин ходьби від нього знаходиться будинок батька Руслана.

"Я там дуже багато разів був. Те, що вони зробили, це дуже класно, сподіваюся, вони рухатимуться лише вперед", — сказав Маліновський.

Минулого сезону Маліновський провів 30 матчів, де забив чотири м'ячі і зробив два асисти.

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українські легіонери (футбол)
Дженоа
Полісся
футбол
Руслан Маліновський
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