Віталій Миколенко досі не готовий грати весь матч за збірну України

Миколенко не був готовий грати проти Польщі
У Варшаві в товариському матчі проти Польщі повернувся на поле лівий захисник збірної України Віталій Миколенко. В кінцівці клубного сезону футболіст був травмований.
Про повернення на поле Миколенко розповів в інтерв’ю "Взбірна".
Повернення Миколенка на поле
Захисник збірної України розповів, що після травми почувався на полі непогано, але ще були деякі проблеми, не пов'язані з ушкодженням.
Віталій відчував дискомфорт і зізнався, що не був готовий на 100% до гри. Саме тому вони з Сергієм Ребровим вирішили зіграти 45 хвилин, щоб підготуватись до Євро-2024.
"Не був готовий на 100% до цієї гри. Ми говорили з тренерським штабом, що зараз за планом я маю зіграти деякий час — 45 хвилин було достатньо. Це дуже важливо для моєї фізичної підготовки до Євро", — сказав Миколенко.
В рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 збірна України останній товариський матч проведе 11 червня проти Молдови.
Нагадаємо, Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи.
Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.
Мудрик назвав футболіста збірної України із найсильнішим ударом.
Кевін Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.
Роналду назвав головного претендента на Золотий м'яч-2024.
Новий претендент на Трубіна готовий заплатити за голкіпера величезні гроші, що відомо.
Читайте Новини.LIVE!