Віталій Миколенко досі не готовий грати весь матч за збірну України

Захисник збірної України Віталій Миколенко. Фото: скриншот

У Варшаві в товариському матчі проти Польщі повернувся на поле лівий захисник збірної України Віталій Миколенко. В кінцівці клубного сезону футболіст був травмований.

Про повернення на поле Миколенко розповів в інтерв’ю "Взбірна".

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Повернення Миколенка на поле

Захисник збірної України розповів, що після травми почувався на полі непогано, але ще були деякі проблеми, не пов'язані з ушкодженням.

Віталій відчував дискомфорт і зізнався, що не був готовий на 100% до гри. Саме тому вони з Сергієм Ребровим вирішили зіграти 45 хвилин, щоб підготуватись до Євро-2024.

"Не був готовий на 100% до цієї гри. Ми говорили з тренерським штабом, що зараз за планом я маю зіграти деякий час — 45 хвилин було достатньо. Це дуже важливо для моєї фізичної підготовки до Євро", — сказав Миколенко.

В рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 збірна України останній товариський матч проведе 11 червня проти Молдови.

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