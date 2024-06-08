Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Миколенко не був готовий грати проти Польщі arrow

Миколенко не був готовий грати проти Польщі

8 червня 2024 21:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Віталій Миколенко досі не готовий грати весь матч за збірну України
Захисник збірної України Віталій Миколенко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Варшаві в товариському матчі проти Польщі повернувся на поле лівий захисник збірної України Віталій Миколенко. В кінцівці клубного сезону футболіст був травмований.

Про повернення на поле Миколенко розповів в інтерв’ю "Взбірна".

Читайте також:

Повернення Миколенка на поле

Захисник збірної України розповів, що після травми почувався на полі непогано, але ще були деякі проблеми, не пов'язані з ушкодженням.

Віталій відчував дискомфорт і зізнався, що не був готовий на 100% до гри. Саме тому вони з Сергієм Ребровим вирішили зіграти 45 хвилин, щоб підготуватись до Євро-2024.

"Не був готовий на 100% до цієї гри. Ми говорили з тренерським штабом, що зараз за планом я маю зіграти деякий час — 45 хвилин було достатньо. Це дуже важливо для моєї фізичної підготовки до Євро", — сказав Миколенко.

В рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 збірна України останній товариський матч проведе 11 червня проти Молдови.

Нагадаємо, Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи.

Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Мудрик назвав футболіста збірної України із найсильнішим ударом.

Кевін Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Роналду назвав головного претендента на Золотий м'яч-2024.

Новий претендент на Трубіна готовий заплатити за голкіпера величезні гроші, що відомо.

Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
Віталій Миколенко
футбол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна