Поразка України у матчі з Польщею: Ребров пояснив причини

Ребров назвав причини поразки від Польщі
У Варшаві збірна України зіграла товариський матч проти команди Польщі. Підопічні Сергія Реброва грали не основним складом й поступилися з рахунком 1:3.
На пресконференції після матчу головний тренер збірної України розповів про проблеми, які призвели до поразки.
За рахунку 0:3 єдиний гол збірної України забив форвард Артем Довбик.
Слова Реброва після поразки від Польщі
За словами Реброва, команда програла Польщі в боротьбі та на стандартних положеннях. При цьому тренер відзначив, що товариські матчі для того й існують, щоб побачити проблеми й не допустити їх в офіційних матчах.
Фахівець натомість відзначив бажання команди відігратися, що стало причиною створення багатьох моментів у другому таймі.
Також Ребров оцінив гру півзахисника збірної Польщі Тараса Романчука, який забив третій гол у ворота Георгія Бущана. Цей футболіст цікавий тим, що він у 26 років змінив українське громадянство на польське.
"Я задоволений тим, що український гравець грає за збірну Польщі. Але я працюю в збірній лише рік, я не бачив цього гравця, не можу нічого казати. Я дуже радий за нього, тому що це український гравець", — сказав Ребров.
В рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 збірна України останній товариський матч проведе 11 червня проти Молдови.
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