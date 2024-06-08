Поразка України у матчі з Польщею: Ребров пояснив причини

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: скриншот

У Варшаві збірна України зіграла товариський матч проти команди Польщі. Підопічні Сергія Реброва грали не основним складом й поступилися з рахунком 1:3.

На пресконференції після матчу головний тренер збірної України розповів про проблеми, які призвели до поразки.

Читайте також:

За рахунку 0:3 єдиний гол збірної України забив форвард Артем Довбик.

Слова Реброва після поразки від Польщі

За словами Реброва, команда програла Польщі в боротьбі та на стандартних положеннях. При цьому тренер відзначив, що товариські матчі для того й існують, щоб побачити проблеми й не допустити їх в офіційних матчах.

Фахівець натомість відзначив бажання команди відігратися, що стало причиною створення багатьох моментів у другому таймі.

Також Ребров оцінив гру півзахисника збірної Польщі Тараса Романчука, який забив третій гол у ворота Георгія Бущана. Цей футболіст цікавий тим, що він у 26 років змінив українське громадянство на польське.

"Я задоволений тим, що український гравець грає за збірну Польщі. Але я працюю в збірній лише рік, я не бачив цього гравця, не можу нічого казати. Я дуже радий за нього, тому що це український гравець", — сказав Ребров.

В рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 збірна України останній товариський матч проведе 11 червня проти Молдови.

Нагадаємо, Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи.

Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Мудрик назвав футболіста збірної України із найсильнішим ударом.

Кевін Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.