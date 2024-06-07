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Польща впевнено обіграла збірну України в рамках підготовки до Євро-2024

7 червня 2024 23:46
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Агабекян Карен
редактор
Польща перемагає Україну, але Довбика не втримали
Андрій Ярмоленко та Георгій Бущан. Фото: Reuters/Kacper Pempel
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Агабекян Карен
редактор

У Варшаві в рамках товариської гри збірна України зіграла з Польщею. Обидві команди через цей матч готувалися до чемпіонату Європи-2024.

Матч завершився перемогою Польщі з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Польща — Україна

Сергій Ребров у грі з Польщею випустив на полі інший склад в порівнянні з грою з Німеччиною. Якщо не брати до уваги Артема Довбика та Віталія Миколенка, то на поле вийшов резерв синьо-жовтих.

Для Польщі матч почався з травми Аркадіуша Міліка на 2-й хвилині після зіткнення з Русланом Мадіновським.  Ветерана команди замінили на Каспера Урбанскі.

Після заміни Польща швидко відкрила рахунок. На 11-й хвилині Себастьян Валюкевич підібрав м’яч й скористався помилкою Олександра Тимчика, потім пробивши повз Георгія Бущана.

На 16-й хвилині Пйотр Зелінські скористався помилкою Олександра Зубкова та пробив в дальній кут воріт — 2:0.

Поляки на 30-й хвилині забили втретє. Після подачі з кутового колишній українець Тарас Романчук ударом головою пробив Бущана — 3:0.

Україна повернулася в гру на 41-й хвилині. Довбик відіграв один м’яч. Форвард "Жирони" з-за меж штрафного майданчика пробив низом у дальній нижній кут воріт.

В другому таймі Україна контролювала м’яч, але мала проблеми зы створенням гольових моментів. Польща навіть у грі без м’яча мала три чудові моменти для взяття воріт після стандартів. В цих епізодах чудово зіграв Бущан.

Польща — Україна — 3:1

Голи: Валюкевич, 11, Зелінскі, 16, Романчук, 30 — Довбик, 42

Польща: Скорупські — Валюкевич (Берешинські, 61), Саламон, Ківьйор — Скураш, Зелінські (Левандовські, 61), Шиманські, Романчук (Модер, 60), Залевські (Пухач, 72) — Букса, Мілік (Урбанські, 5, Калузіньські, 61).

Україна: Бущан — Тимчик, Таловєров, Бондар, Миколенко (Зінченко, 46) — Маліновський (Михайліченко, 70), Сидорчук, Судаков (Шапаренко, 81) — Ярмоленко (Циганков, 69), Довбик (Ванат, 76), Зубков (Мудрик, 70).

Попередження: Тимчик, Маліновський, Таловєров

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