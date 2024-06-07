Польша побеждает Украину, но Довбика не удержали

Андрей Ярмоленко и Георгий Бущан. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В Варшаве в рамках товарищеской игры сборная Украины сыграла с Польшей. Обе команды в этом матче готовились к чемпионату Европы-2024.

Матч завершился победой Польши со счётом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч Польша — Украина

Сергей Ребров в игре с Польшей выпустил на поле совершенно другой состав по сравнению с игрой с Германией. Если не считать Артема Довбика и Виталия Миколенко, то на поле вышел резерв сине-желтых.

Для Польши матч начался с травмы Аркадиуша Милика на 2-й минуте после столкновения с Русланом Мадиновским. Ветерана команды заменили Каспером Урбанским.

После замены Польша быстро открыла счет. На 11-й минуте Себастьян Валюкевич подобрал мяч и воспользовался ошибкой Александра Тимчика, затем пробив мимо Георгия Бущана.

На 16-й минуте Петр Зелински воспользовался ошибкой Александра Зубкова и пробил в дальний угол ворот — 2:0.

Поляки на 30-й минуте забили в третий раз. После подачи с углового бывший украинец Тарас Романчук ударом головой пробил Бущана — 3:0.

Украина вернулась в игру на 41-й минуте. Довбик отыграл один мяч. Форвард "Жироны" из-за пределов штрафной пробил низом в дальний нижний угол ворот.

Во втором тайме Украина контролировала мяч, но имела проблемы с созданием голевых моментов. Польша даже в игре без мяча имела три отличных момента для взятия ворот после стандартов. В этих эпизодах отлично сыграл Бущан.

Польша — Украина — 3:1

Голы: Валюкевич, 11, Зелински, 16, Романчук, 30 — Довбик, 42

Польша: Скорупски — Валюкевич (Берешиньски, 61), Саламон, Кивьер — Скураш, Зелиньски (Левандовски, 61), Шимански, Романчук (Модер, 60), Залевски (Пухач, 72) — Букса, Милик (Урбанский, 5, Калужински, 61).

Украина: Бущан — Тимчик, Таловеров, Бондарь, Миколенко (Зинченко, 46) — Малиновский (Михайличенко, 70), Сидорчук, Судаков (Шапаренко, 81) — Ярмоленко (Цыганков, 69), Довбик (Ванат, 76), Зубков (Мудрик, 70).

Предупреждения: Тимчик, Малиновский, Таловеров

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги.

Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с самым сильным ударом.