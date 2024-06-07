Польша забила Украине три гола в первом тайме товарищеского матча

Польша неожиданно "громит" Украину в первом тайме
В Варшаве проходит второй товарищеский матч сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва является Польша.
Уже в начале матча поляки шокировали сине-желтых, сообщил портал Новини.LIVE.
Польша потеряла лидера атаки
В матче против Украины команда Михала Пробежа в нападении сделала ставку на центрального форварда Аркадиуша Милика. Роберт Левандовски остался на скамейке запасных.
На 2-й минуте матча Милик получил по ноге в столкновении с Русланом Малиновским. Из-за полученной травмы Аркадиуша заменили Каспером Урбанским.
Несмотря на потерю опытного игрока, Польша быстро забила гол. На 11-й минуте Себастьян Валюкевич подобрал мяч, продавил Таловерова и пробил мимо Георгия Бущана.
На 16-й минуте Петр Зелински пробил в дальний угол ворот — 2:0.
Настоящей трагедией матч стал на 30-й минуте. После подачи с углового бывший украинец Тарас Романчук ударом головой прошил ворота Бущана — 3:0.
На 41-й минуте Артем Довбик отыграл один мяч. Форвард из-за пределов штрафной пробил в дальний нижний угол ворот.
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