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Польша-Украина — стартовые составы на товарищеский матч

7 июня 2024 20:59
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Агабекян Карен
редактор
Стартовые составы на товарищеский матч Польша — Украина в Варшаве
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

В Варшаве 7 июня состоится второй товарищеский матч сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 в Германии. Соперником команды Сергея Реброва станет Польша.

Сборная Украины перед матчем опубликовала стартовый состав, сообщил портал Новини.LIVE.

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Стартовые составы на матч Польша — Украина

Польша: Скорупски, Валюкевич, Саламон, Кивьор, Скураш, Зелинские, Шиманские, Романчук, Залевски, Букса, Милик.
Запасные: Щесны, Булка, Бохневич, Калузинские, Модер, Левандовски, Гросицки, Пухач, Берешински, Урбански.

Украина: Бущан, Тимчик, Бондарь, Таловеров, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Судаков, Ярмоленко, Зубков, Довбик.

Запасные: Трубин, Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Забарный, Цыганков, Зинченко, Бражко, Шапаренко, Матвиенко, Ванат, Михайличенко.

Сборные Украины и Польши играли друг с другом восемь матчей, в которых выиграли по три игры и две свели вничью.

Последние два матча выиграли поляки. На Евро-2016 команда Михаила Фоменко проиграла со счетом 0:1. В 2020-м в товарищеской игре подопечные Андрея Шевченко уступили 0:2.

Матч Польши и Украины начнется в 21:45 по Киеву.

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Сергей Ребров
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