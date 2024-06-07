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Польща-Україна — стартові склади на товариський матч

7 червня 2024 20:59
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Агабекян Карен
редактор
Стартові склади на товариський матч Польща — Україна у Варшаві
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

У Варшаві 7 червня відбудеться другий товариський матч збірної України в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 в Німеччині. Суперником команди Сергія Реброва стане Польща.

Збірна України перед матчем опублікувала стартовий склад, повідомив портал Новини.LIVE.

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Польща: Скорупські, Валюкевич, Саламон, Ківьйор, Скураш, Зелінські, Шиманські, Романчук, Залевські, Букса, Мілік.
Запасні: Щесни, Булка, Бохневич, Калузінські, Модер, Левандовські, Гросіцькі, Пухач, Берешинські, Урбанські.

Україна: Бущан, Тимчик, Бондар, Таловєров, Миколенко, Сидорчук, Малиновський, Судаков, Ярмоленко, Зубков, Довбик.

Запасні: Трубін, Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Забарний, Циганков, Зінченко, Бражко, Шапаренко, Матвієнко, Ванат, Михайличенко.

Збірні України та Польщі грали один з одним вісім матчів, у яких виграли по три гри та дві звели внічию.

Останні два матчі виграли поляки. На Євро-2016 команда Михайла Фоменка програла з рахунком 0:1. У 2020-му в товариській грі підопічні Андрія Шевченка поступилися 0:2.

Матч Польщі та України почнеться о 21:45 за київським часом.

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Сергій Ребров
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