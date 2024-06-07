Польща забила Україні три голи в першому таймі товариського матчу

Матч Польща — Україна. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У Варшаві проходить другий товариський матч збірної України в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва є Польща.

Вже на початку матчу поляки шокували синьо-жовтих, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчі проти України команда Міхала Пробєжа у нападі зробила ставку на центрального форварда Аркадіуша Міліка. Роберт Левандовські залишився на лавці запасних.

На 2-й хвилині матчу Мілік отримав по нозі у зіткненні з Русланом Маліновським. Через отриману травму Аркадіуша замінили на Каспера Урбанскі.

Попри втрату досвідченого гравця Польща швидко забила гол. На 11-й хвилині Себастьян Валюкевич підібрав м’яч, продавив Таловєрова й пробив повз Георгія Бущана.

На 16-й хвилині Пйотр Зелінські пробив в дальній кут воріт — 2:0.

Справжньою трагедією матч став на 30-й хвилині. Після подачі з кутового колишній Українець Тарас Романчук ударом головою прошив ворота Бущана — 3:0.

На 41-й хвилині Артем Довбик відіграв один м’яч. Форвард з-за меж штрафного майданчика пробив у дальній нижній кут воріт.

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