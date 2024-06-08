Поражение Украины в матче с Польшей: Ребров объяснил причины

Ребров назвал причины поражения от Польши
В Варшаве сборная Украины сыграла товарищеский матч против команды Польши. Подопечные Сергея Ребровв играли не основным составом и уступили со счетом 1:3.
На пресс-конференции после матча главный тренер сборной Украины рассказал о проблемах, которые привели к поражению.
При счете 0:3 единственный гол сборной Украины забил форвард Артем Довбик.
Слова Реброва после поражения от Польши
По словам Реброва, команда проиграла Польше в борьбе и стандартных положениях. При этом тренер отметил, что товарищеские матчи для того существуют, чтобы увидеть проблемы и не допустить их в официальных матчах.
Специалист отметил желание команды отыграться, что стало причиной создания многих моментов во втором тайме.
Также Ребров оценил игру полузащитника сборной Польши Тараса Романчука, забившего третий гол в ворота Георгия Бущана. Этот футболист интересен тем, что он в 26 лет сменил украинское гражданство на польское.
"Я доволен тем, что украинский игрок играет за сборную Польши. Но я работаю в сборной всего год, я не видел этого игрока, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок", — сказал Ребров.
В рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 сборная Украины последний товарищеский матч проведет 11 июня против Молдовы.
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