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Ребров назвал причины поражения от Польши

8 июня 2024 08:15
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Агабекян Карен
редактор
Поражение Украины в матче с Польшей: Ребров объяснил причины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот
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Агабекян Карен
редактор

В Варшаве сборная Украины сыграла товарищеский матч против команды Польши. Подопечные Сергея Ребровв играли не основным составом и уступили со счетом 1:3.

На пресс-конференции после матча главный тренер сборной Украины рассказал о проблемах, которые привели к поражению.

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Слова Реброва после поражения от Польши

По словам Реброва, команда проиграла Польше в борьбе и стандартных положениях. При этом тренер отметил, что товарищеские матчи для того существуют, чтобы увидеть проблемы и не допустить их в официальных матчах.

Специалист отметил желание команды отыграться, что стало причиной создания многих моментов во втором тайме.

Также Ребров оценил игру полузащитника сборной Польши Тараса Романчука, забившего третий гол в ворота Георгия Бущана. Этот футболист интересен тем, что он в 26 лет сменил украинское гражданство на польское.

"Я доволен тем, что украинский игрок играет за сборную Польши. Но я работаю в сборной всего год, я не видел этого игрока, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок", — сказал Ребров.

В рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 сборная Украины последний товарищеский матч проведет 11 июня против Молдовы.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

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Сергей Ребров
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