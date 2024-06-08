Виталий Миколенко до сих пор не готов играть весь матч за сборную Украины

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Фото: скриншот

В Варшаве в товарищеском матче против Польши вернулся на поле левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. В концовке клубного сезона футболист был травмирован.

О возвращении на поле Миколенко рассказал в интервью "Взбірна".

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Возвращение Миколенко на поле

Защитник сборной Украины рассказал, что после травмы чувствовал себя на поле неплохо, но были некоторые проблемы, не связанные с повреждением.

Виталий ощущал дискомфорт и признался, что не был готов на 100% к игре. Именно поэтому они с Сергеем Ребровым решили сыграть 45 минут, чтобы подготовиться к Евро-2024.

"Не был готов на 100% к этой игре. Мы говорили с тренерским штабом, что сейчас по плану я должен сыграть некоторое время — 45 минут было достаточно. Это очень важно для моей физической подготовки к Евро", — сказал Миколенко.

В рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 сборная Украины последний товарищеский матч проведет 11 июня против Молдовы.

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