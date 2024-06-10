Милан вместо Довбика подписал пятилетний контракт со звездой Болоньи

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Итальянский "Милан" длительный период следил за украинцем Артемом Довбиком. Однако сейчас ситуация изменилась.

В клубе больше не нуждаются в украинце, поскольку подпишут на его позицию другого футболиста, сообщил портал Calciomercato.

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По информации источника, "Милан" договорился об личных условиях контракта с нападающим "Болоньи" Джошуа Зиркзее. Именно этот футболист был главной целью клуба. Если бы с ним не удалось договориться, то они должны были перейти к предложению "Жироне" за Довбика.

Заркзее подпишет с "Миланом" контракт на пять лет с зарплатой 4 млн евро в год с учетом бонусов за забитые мячи и сыгранные матчи.

Несмотря на договоренность трансфер еще не согласован с агентом футболиста Киа Джурабчиани. Согласно с договором он должен был получить 15 млн евро, но "Милан" хочет добиться снижения этой суммы. При этом клуб еще должен заплатить "Болонье" 40 млн евро за трансфер.

На текущий момент ожидается, что о трансфере могут объявить к середине текущей недели.

Нидерландец в прошлом сезоне в 37 матчах забил 12 мячей и сделал семь ассистов.

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