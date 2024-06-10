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Мілан більше не зацікавлений у Довбику

10 червня 2024 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Мілан замість Довбика підписав п'ятирічний контракт із зіркою Болоньї
Український форвард Артем Довбік. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійський "Мілан" тривалий період стежив за українцем Артемом Довбиком. Проте, наразі ситуація змінилася.

У клубі більше не потребують послуг українця, оскільки підпишуть на його позицію іншого футболіста, повідомив портал Calciomercato.

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За інформацією джерела, "Мілан" домовився про особисті умови контракту з нападником "Болоньї" Джошуа Зіркзеє. Саме цей футболіст був головною метою клубу. Якби з ним не вдалося домовитися, то вони мали б перейти до пропозиції "Жироні" за Довбика.

Заркзеє підпише з "Міланом" контракт на п'ять років із зарплатою 4 млн євро на рік з урахуванням бонусів за забиті м'ячі та зіграні матчі.

Попри домовленість, трансфер ще не погоджений з агентом футболіста Кіа Джурабчіані. Згідно з договором він мав отримати 15 млн євро, але "Мілан" хоче досягти зниження цієї суми. При цьому клуб ще має заплатити "Болоньї" 40 млн євро за трансфер.

На поточний момент очікується, що про трансфер можуть оголосити до середини тижня.

Нідерландець минулого сезону в 37 матчах забив 12 м'ячів і зробив сім асистів.

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українські легіонери (футбол)
Артем Довбик
футбол
Мілан
Жирона

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