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Довбиком цікавляться п'ять грандів із топчемпіонатів

9 червня 2024 07:20
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Агабекян Карен
редактор
Артем Довбік став метою Мілана, Наполі, Барселони, Челсі та Атлетико Мадрид
Артем Довбик у складі збірної України у товариському матчі проти Польщі. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нападник каталонської "Жирони" Артем Довбик може стати метою багатьох клубів у літнє трансферне вікно. Футболіст цікавий командам із топових чемпіонатів.

Про інтерес п'яти клубів до Довбика повідомив портал Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, 26-річного футболіста влітку готові підписати "Наполі", "Мілан", "Барселона", лондонський "Челсі" та мадридський "Атлетіко".

Джерело зазначило, що в контракті Довбика з "Жироною" встановлено обов'язкову суму викупу у розмірі 45-50 мільйонів євро. За менші гроші українця не продадуть.

З озвучених клубів таку велику суму можуть заплатити лише "Челсі" та "Наполі", де отримають кошти від продажу Віктора Осімхена.

Довбик став найкращим бомбардиром у минулому сезоні. Артем має 24 забиті м'ячі. "Жирона" стала третьою у турнірній таблиці Ла Ліги і вперше вийшла до єврокубків, і до Ліги чемпіонів відповідно.

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Челсі
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Жирона
Футбол трансфери

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