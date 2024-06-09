Артем Довбік став метою Мілана, Наполі, Барселони, Челсі та Атлетико Мадрид

Артем Довбик у складі збірної України у товариському матчі проти Польщі. Фото: УАФ

Нападник каталонської "Жирони" Артем Довбик може стати метою багатьох клубів у літнє трансферне вікно. Футболіст цікавий командам із топових чемпіонатів.

Про інтерес п'яти клубів до Довбика повідомив портал Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, 26-річного футболіста влітку готові підписати "Наполі", "Мілан", "Барселона", лондонський "Челсі" та мадридський "Атлетіко".

Джерело зазначило, що в контракті Довбика з "Жироною" встановлено обов'язкову суму викупу у розмірі 45-50 мільйонів євро. За менші гроші українця не продадуть.

З озвучених клубів таку велику суму можуть заплатити лише "Челсі" та "Наполі", де отримають кошти від продажу Віктора Осімхена.

Довбик став найкращим бомбардиром у минулому сезоні. Артем має 24 забиті м'ячі. "Жирона" стала третьою у турнірній таблиці Ла Ліги і вперше вийшла до єврокубків, і до Ліги чемпіонів відповідно.

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