Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відео голу Довбика в ворота Польщі arrow

Відео голу Довбика в ворота Польщі

7 червня 2024 23:08
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гол Довбика зберіг шанси України у матчі проти Польщі — відео
Збірна України з футболу. Фото: Reuters/Kacper Pempel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Варшаві проходить другий товариський матч збірної України в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Синьо-жовті грають з Польщею.

Єдиний гол України в першому таймі забив Артем Довбик, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гол Артема Довбика зберіг шанси України

Збірна України була шокована на початку матчу. Георгій Бущан пропустив на 11-й хвилині гри від Себастьяна Валюкевича, а на 16-й від Пйотра Зелінські.

На 30-й хвилині підопічні Сергія Реброва пропустили третій гол — забив Тарас Романчук, який раніше змінив українське громадянство на польське.

Здавалось, що шансів у України вже немає, але на 41-й хвилині вдалося повернутися в гру. Артем Довбик після пасу Маліновського протягнув м’яч й з-за меж штрафного майданчика пробив у дальній нижній кут воріт.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — українцем цікавиться європейський гранд.

Новий претендент на Трубіна готовий заплатити за голкіпера величезні гроші.

Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи.

Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Мудрик назвав футболіста збірної України із найсильнішим ударом.

Артем Довбик
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
Збірна Польщі з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна