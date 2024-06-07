Гол Довбика зберіг шанси України у матчі проти Польщі — відео

Збірна України з футболу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У Варшаві проходить другий товариський матч збірної України в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Синьо-жовті грають з Польщею.

Єдиний гол України в першому таймі забив Артем Довбик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України була шокована на початку матчу. Георгій Бущан пропустив на 11-й хвилині гри від Себастьяна Валюкевича, а на 16-й від Пйотра Зелінські.

На 30-й хвилині підопічні Сергія Реброва пропустили третій гол — забив Тарас Романчук, який раніше змінив українське громадянство на польське.

Здавалось, що шансів у України вже немає, але на 41-й хвилині вдалося повернутися в гру. Артем Довбик після пасу Маліновського протягнув м’яч й з-за меж штрафного майданчика пробив у дальній нижній кут воріт.

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