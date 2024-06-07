Гол Довбика сохранил шансы Украины в матче против Польши.

Сборная Украины по футболу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В Варшаве проходит второй товарищеский матч сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Сине-желтые играют с Польшей.

Единственный гол Украины в первом тайме забил Артем Довбик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборную Украины шокировали в начале матча. Георгий Бущан пропустил на 11-й минуте игры от Себастьяна Валюкевича, а на 16-й от Петра Зелински.

На 30-й минуте подопечные Сергея Реброва пропустили третий гол — забил Тарас Романчук, ранее сменивший украинское гражданство на польское.

Казалось, шансов у Украины уже нет, но на 41-й минуте удалось вернуться в игру. Артем Довбик после паса Малиновского протащил мяч и из-за пределов штрафной пробил в дальний нижний угол ворот.

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