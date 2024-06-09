Артем Довбик стал целью Милана, Наполи, Барселоны, Челси и Атлетико Мадрид

Довбиком интересуются пять грандов из топ-чемпионатов
Нападающий каталонской "Жироны" Артем Довбик может стать целью многих клубов в летнее трансферное окно. Футболист интересен командам из топовых чемпионатов.
Об интересе пяти клубов к Довбику сообщил портал Mundo Deportivo.
Довбик интересен пяти грандам
По информации источника, 26-летнего футболиста летом готовы подписать "Наполи", "Милан", "Барселона", лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико".
Источник отметил, что в контракте Довбика с "Жироной" установлена обязательная сумма выкупа в размере 45-50 миллионов евро. За меньшие деньги украинца не продадут.
Из озвученных клубов такую большую сумму могут заплатить только "Челси" и "Наполи", где получат средства от продажи Виктора Осимхена.
Довбик стал лучшим бомбардиром в прошедшем сезоне. У Артема 24 забитых мяча. "Жирона" стала третьей в турнирной таблице Ла Лиги и впервые вышла в еврокубки, и в Лигу чемпионов соответственно.
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