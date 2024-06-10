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Шахтер в ближайшее время подпишет звезду бразильского клуба

10 июня 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Педрао може стати новим центральним захисником донецького Шахтаря
Бразильский защитник Педрао. Фото: "Крузейро"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В летнее межсезонье украинские клубы продолжают искать усиление. Не удивительно, что среди этих команд чемпион УПЛ донецкий "Шахтер", оставшийся без центрального защитника Ярослава Ракицкого.

"Горняки" на текущий момент размышляют об усилении защитной линии, сообщил портал UOL Esporte.

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По информации бразильских источников, "Шахтер" сейчас интересуется 20-летним центральным защитником "Крузейро" Педрао.

Кроме "горняков" сообщается об интересе к футболисту со стороны команд из чемпионатов Португалии, Дании и Швейцарии. Ожидаемо, что при выборе клуба плюсом для Педрао станет большое количество бразильцев в составе "Шахтера".

 Отметим, что потенциальному покупателю не придется переплачивать за Педрао, поскольку у него остался всего год по контракту с "Крузейро". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 200 тысяч евро.

В Бразилии за сезон футболист в 34 матчах забил четыре мяча и заработал четыре желтые карточки.

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ФК Шахтер
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