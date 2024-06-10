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Шахтар найближчим часом підпише зірку бразильського клубу

10 червня 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Педрао може стати новим центральним захисником донецького Шахтаря
Бразильський оборонець Педрао. Фото: "Крузейро"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У літнє міжсезоння українські клуби продовжують шукати підсилення. Не дивно, що серед цих команд чемпіон УПЛ донецький "Шахтар", який залишився без центрального захисника Ярослава Ракицького.

"Гірники" на цю мить розмірковують про посилення захисної лінії, повідомив портал UOL Esporte.

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За інформацією бразильських джерел, "Шахтар" зараз цікавиться 20-річним центральним захисником "Крузейро" Педрао.

Крім "гірників" повідомляється про інтерес до футболіста з боку команд із чемпіонатів Португалії, Данії та Швейцарії. Очікується, що при виборі клубу плюсом для Педрао стане велика кількість бразильців у складі "Шахтаря".

Зазначимо, що потенційному покупцеві не доведеться переплачувати за Педрао, оскільки у нього залишився рік за контрактом з "Крузейро". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 200 тисяч євро.

У Бразилії за сезон футболіст у 34 матчах забив чотири м'ячі та заробив чотири жовті картки.

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Крузейро
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