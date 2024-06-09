Динамо Київ підписує колумбійського захисника Брайана Себальоса

Динамо погодило купівлю талановитого легіонера
Київське "Динамо" вирішило серйозно посилитись перед новим сезоном. Раніше склад киян уже підсилили Максим Брагару із "Чорноморця" та Олександр Піхальонок із "Дніпра-1".
За інформацією ТаТоТаке, третім трансфером клубу буде легіонер.
Новачок київського "Динамо"
За інформацією джерела, "Динамо" домовилося про трансфер 23-річного колумбійського центрального захисника Брайана Себальоса.
У клубі зазначили, що вдалося домовитися не лише з бразильською "Форталезою", якій належить футболіст, а й з футболістом та його оточенням. Раніше проти переходу був батько гравця.
Себальос 21 червня приїде до Києва для проходження медичного огляду та підписання контракту з "Динамо".
Футболіст, який має досвід виступів у збірній Колумбії U-23, належить "Форталезі". Він провів останній сезон на батьківщині в Колумбії, де виступав за "Атлетико Хуніор".
Минулого сезону Себальос провів 20 матчів, в яких забив один м'яч.
Контракт колумбійця із Форталезою розрахований до 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 850 тисяч євро.
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