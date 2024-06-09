Динамо Київ підписує колумбійського захисника Брайана Себальоса

Захисник "Форталези" Брайан Себальос. Фото: "Форталеза"

Київське "Динамо" вирішило серйозно посилитись перед новим сезоном. Раніше склад киян уже підсилили Максим Брагару із "Чорноморця" та Олександр Піхальонок із "Дніпра-1".

За інформацією ТаТоТаке, третім трансфером клубу буде легіонер.

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За інформацією джерела, "Динамо" домовилося про трансфер 23-річного колумбійського центрального захисника Брайана Себальоса.

У клубі зазначили, що вдалося домовитися не лише з бразильською "Форталезою", якій належить футболіст, а й з футболістом та його оточенням. Раніше проти переходу був батько гравця.

Себальос 21 червня приїде до Києва для проходження медичного огляду та підписання контракту з "Динамо".

Футболіст, який має досвід виступів у збірній Колумбії U-23, належить "Форталезі". Він провів останній сезон на батьківщині в Колумбії, де виступав за "Атлетико Хуніор".

Минулого сезону Себальос провів 20 матчів, в яких забив один м'яч.

Контракт колумбійця із Форталезою розрахований до 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 850 тисяч євро.

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