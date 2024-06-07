Піхальонок примірив нову форму Динамо та зробив гучну заяву

Піхальонок у футболці Динамо прокоментував конкуренцію у київській команді
Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від переходу до київського "Динамо". Футболіст готовий конкурувати за місце в основному складі.
Піхальонок провів фотосесію у формі "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.
Олександр Піхальонок став першим новачком столичного клубу під час літнього міжсезоння. "Динамо" кілька років цікавилося вихованцем "Шахтаря", але лише зараз оформило перехід 27-річного півзахисника.
Піхальонок вже одягнув форму "Динамо"
Колишній лідер "Дніпра-1" вже прибув на базу київського клубу та прокоментував свій трансфер. Він назвав донецький "Шахтар" своїм найважливішим суперником і пообіцяв активно конкурувати за місце в основному складі "Динамо" з іншими гравцями.
Піхальонок заявив, що ніколи не боявся конкуренції. Футболіст нагадав, що боровся за місце на полі й у "Маріуполі", і у "Дніпрі-1". Він не сумнівається у тому, що принесе своєю грою користь "Динамо".
У сезоні 2023/2024 Піхальонок зіграв на клубному рівні 31 поєдинок, у яких забив 6 голів і зробив 5 результативних передач.
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