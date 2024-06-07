Піхальонок примірив нову форму Динамо та зробив гучну заяву

Олександр Піхальонок на базі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від переходу до київського "Динамо". Футболіст готовий конкурувати за місце в основному складі.

Піхальонок провів фотосесію у формі "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Олександр Піхальонок став першим новачком столичного клубу під час літнього міжсезоння. "Динамо" кілька років цікавилося вихованцем "Шахтаря", але лише зараз оформило перехід 27-річного півзахисника.

Олександр Піхальонок на стадіоні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Піхальонок вже одягнув форму "Динамо"

Колишній лідер "Дніпра-1" вже прибув на базу київського клубу та прокоментував свій трансфер. Він назвав донецький "Шахтар" своїм найважливішим суперником і пообіцяв активно конкурувати за місце в основному складі "Динамо" з іншими гравцями.

Піхальонок заявив, що ніколи не боявся конкуренції. Футболіст нагадав, що боровся за місце на полі й у "Маріуполі", і у "Дніпрі-1". Він не сумнівається у тому, що принесе своєю грою користь "Динамо".

У сезоні 2023/2024 Піхальонок зіграв на клубному рівні 31 поєдинок, у яких забив 6 голів і зробив 5 результативних передач.

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