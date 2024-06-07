Пихаленок примерил форму Динамо на новый сезон

Александр Пихаленок на базе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился ожиданиями от перехода в киевское "Динамо". Футболист готов конкурировать за место в основном составе.

Пихаленок провел фотосессию в форме "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

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Александр Пихаленок стал первым новичком столичного клуба во время летнего межсезонья. "Динамо" несколько лет интересовалось воспитанником "Шахтера", но только сейчас оформило переход 27-летнего полузащитника.

Александр Пихаленок на стадионе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Пихаленок уже надел форму "Динамо"

Бывший лидер "Днепра-1" уже прибыл на базу киевского клуба и прокомментировал свой трансфер. Он назвал донецкий "Шахтер" своим самым принципиальным соперником и пообещал активно конкурировать за место в основном составе "Динамо" с другими игроками.

Пихаленок заявил, что никогда не боялся конкуренции. Футболист напомнил, что боролся за место на поле и в "Мариуполе", и в "Днепре-1". Он не сомневается в том, что принесет своей игрой пользу "Динамо".

В сезоне 2023/2024 Пихаленок сыграл на клубном уровне 31 поединок, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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