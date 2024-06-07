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Пихаленок в футболке Динамо прокомментировал конкуренцию в киевской команде

7 июня 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пихаленок примерил форму Динамо на новый сезон
Александр Пихаленок на базе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился ожиданиями от перехода в киевское "Динамо". Футболист готов конкурировать за место в основном составе. 

Пихаленок провел фотосессию в форме "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. 

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Александр Пихаленок стал первым новичком столичного клуба во время летнего межсезонья. "Динамо" несколько лет интересовалось воспитанником "Шахтера", но только сейчас оформило переход 27-летнего полузащитника. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок на стадионе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Пихаленок уже надел форму "Динамо" 

Бывший лидер "Днепра-1" уже прибыл на базу киевского клуба и прокомментировал свой трансфер. Он назвал донецкий "Шахтер" своим самым принципиальным соперником и пообещал активно конкурировать за место в основном составе "Динамо" с другими игроками. 

Пихаленок заявил, что никогда не боялся конкуренции. Футболист напомнил, что боролся за место на поле и в "Мариуполе", и в "Днепре-1". Он не сомневается в том, что принесет своей игрой пользу "Динамо". 

В сезоне 2023/2024 Пихаленок сыграл на клубном уровне 31 поединок, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. 

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Динамо
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Александр Пихаленок
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