Динамо Киев подписывает колумбийского защитника Брайана Себальоса

Динамо согласовало покупку талантливого легионера
Киевское "Динамо" решило серьезно усилиться перед новым сезоном. Ранее состав киевлян уже пополнили Максим Брагару из "Черноморца" и Александр Пихаленок из "Днепра-1".
По информации ТаТоТаке, третьим трансфером клуба будет легионер.
Новичок киевского "Динамо"
По информации источника, "Динамо" договорилось о трансфере 23-летнего колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса.
В клубе отметили, что удалось договориться не только с бразильской "Форталезой", которой принадлежит футболист, но и с футболистом и его окружением. Ранее против перехода был отец игрока.
Себальос 21 июня приедет в Киев для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с "Динамо".
Футболист, имеющий опыт выступлений в сборной Колумбии U-23, принадлежит "Форталезе". При этом он провел последний сезон на родине в Колумбии, где выступал за "Атлетико Хуниор".
В прошедшем сезоне Себальос провел 20 матчей, в которых забил один мяч.
Контракт колумбийца с Форталезой рассчитан до 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 850 тысяч евро.
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