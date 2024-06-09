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Динамо согласовало покупку талантливого легионера

9 июня 2024 22:18
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Агабекян Карен
редактор
Динамо Киев подписывает колумбийского защитника Брайана Себальоса
Защитник "Форталезы" Брайан Себальос. Фото: "Форталеза"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" решило серьезно усилиться перед новым сезоном. Ранее состав киевлян уже пополнили Максим Брагару из "Черноморца" и Александр Пихаленок из "Днепра-1".

По информации ТаТоТаке, третьим трансфером клуба будет легионер.

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По информации источника, "Динамо" договорилось о трансфере 23-летнего колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса.

В клубе отметили, что удалось договориться не только с бразильской "Форталезой", которой принадлежит футболист, но и с футболистом и его окружением. Ранее против перехода был отец игрока.

Себальос 21 июня приедет в Киев для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с "Динамо".

Футболист, имеющий опыт выступлений в сборной Колумбии U-23, принадлежит "Форталезе". При этом он провел последний сезон на родине в Колумбии, где выступал за "Атлетико Хуниор".

В прошедшем сезоне Себальос провел 20 матчей, в которых забил один мяч.

Контракт колумбийца с Форталезой рассчитан до 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 850 тысяч евро.

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Футбол трансферы
Динамо
Брайан Себальос
футбол

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