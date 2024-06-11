Судаков уйдет из Шахтера в английский клуб сразу после Евро-2024

Георгий Судаков на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков оказался в сфере приоритетов клубов из Англии, Италии и Франции. "Горняки" готовы продать своего воспитанника при определенном условии.

Один из потенциальных покупателей готов выполнить условия "Шахтера", сообщает Daily Mail.

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Донецкий "Шахтер" за последние несколько месяцев получил предложения по трансферу Георгия Судакова от клубов из разных стран. Молодой футболист стал лидером украинской команды в минувшем сезоне. На счету 21-летнего Судакова оказалось 33 матча на клубном уровне. Полузащитник забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Новый претендент на Судакова

Итальянские "Наполи" и "Ювентус" уже ведут переговоры с "Шахтером" о трансфере игрока. Однако "горняки" хотят получить за своего футболиста не менее 80 млн евро. Итальянские клубы не могут себе позволить такие траты на трансферном рынке.

Георгий Судаков отвечает на вопросы болельщиков. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Зато английский "Ньюкасл" способен удовлетворить финансовые требования "Шахтера". Английский клуб собирается усилить состав в летнее межсезонье. Судаков является приоритетной покупкой для "сорок".

"Ньюкасл" может заплатить "Шахтеру" всю сумму за Судакова, но собирается сделать предложение о выплатах в течение двух лет. "Горняки" дадут англичанам ответ после Евро-2024, поскольку во время турнира стоимость перехода Судакова может вырасти.

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