Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Пьяного Фьюри вывели из бара, когда он не мог стоять на ногах — видео arrow

Пьяного Фьюри вывели из бара, когда он не мог стоять на ногах — видео

11 июня 2024 07:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тайсон Фьюри попал на видео в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения
Тайсон Фьюри во время поединка с Александром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Появились опасения по реваншу между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Пока украинец снимается в фильме, но ведет здоровый образ жизни, британец в состоянии алкогольного опьянения ползает на коленях перед баром.

Видео с пьяным Фьюри ранее начали публиковать различные пользователи в социальных сетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Что случилось с Фьюри в баре

В сеть попало видео, где человек очень похожий на Фьюри, одевающийся в похожий стиль одежды, был выведен охраной одного из баров.

Охранники вывели его за пределы заведения, но он не смог стоять на ногах и упал на колени, а затем ударился головой об дорожный знак.

Отметим, что 19 мая в Саудовской Аравии Фьюри одержал первое в карьере поражение в профессиональном боксе. Тайсон уступил раздельным решением судей Усику в бою за звание абсолютного чемпиона.

За свою профессиональную карьеру Фьюри выиграл 34 поединка, 24 досрочно, проиграл лишь раз Усику, и еще один бой завершился ничьей.

Напомним, Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Известный тренер назвал лучшего игрока сборной Украины всех времен. 

"Реал" приготовил 150 млн евро за еще одну звезду футбола — о ком речь.

"Шахтер" в ближайшее время подпишет звезду бразильского клуба

"Милан" больше не заинтересован в Довбике.

супертяжелый вес
украинские боксеры
Тайсон Фьюри
Александр Усик
профессиональный бокс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня