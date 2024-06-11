Тайсон Фьюри попал на видео в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения

Тайсон Фьюри во время поединка с Александром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Появились опасения по реваншу между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Пока украинец снимается в фильме, но ведет здоровый образ жизни, британец в состоянии алкогольного опьянения ползает на коленях перед баром.

Видео с пьяным Фьюри ранее начали публиковать различные пользователи в социальных сетях, сообщил портал Новини.LIVE.

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Tyson Fury having a good time at a bar. Let the man have a good time. It's been a wild 2024 for him and it's not even half way over. What's his drink of choice? 🍻#Boxing #MMA #Fury #TysonFury #Beer pic.twitter.com/ENaHGU7Ssl — Abe (@AbeMorales209) June 11, 2024

Что случилось с Фьюри в баре

В сеть попало видео, где человек очень похожий на Фьюри, одевающийся в похожий стиль одежды, был выведен охраной одного из баров.

Охранники вывели его за пределы заведения, но он не смог стоять на ногах и упал на колени, а затем ударился головой об дорожный знак.

Отметим, что 19 мая в Саудовской Аравии Фьюри одержал первое в карьере поражение в профессиональном боксе. Тайсон уступил раздельным решением судей Усику в бою за звание абсолютного чемпиона.

За свою профессиональную карьеру Фьюри выиграл 34 поединка, 24 досрочно, проиграл лишь раз Усику, и еще один бой завершился ничьей.

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