Реванш Усик — Фьюри пройдет в конце декабря — известна точная дата
Звезды бокса Александр Усик и Тайсон Фьюри снова встретятся в ринге. Бой-реванш двух тяжеловесов состоится в конце нынешнего года.
Дата проведения реванша была изменена, сообщил на своей странице в X (бывший Twitter) председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Александр Усик несколько недель назад победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В контракте спортсменов был согласован пункт об обязательном проведении реванша. Он тоже состоится в Саудовской Аравии.
Когда Усик и Фьюри снова выйдут на ринг
Промоутер британского боксера Боб Арум заявил, что проведение реванша в заранее согласованную дату не возможно. Тайсон Фьюри не успеет восстановиться до октября. Но бой обязательно состоится в текущем году.
Слова промоутера подтвердил и Турки Аль аш-Шейх. Он написал, что реванш будет проведен 21 декабря. Чиновник из Саудовской Аравии пообещал болельщикам еще один настоящий праздник бокса. У Фьюри и Усика пока не прокомментировали это заявление.
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