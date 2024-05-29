Реванш Усик — Фьюри пройдет в конце декабря — известна точная дата

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Звезды бокса Александр Усик и Тайсон Фьюри снова встретятся в ринге. Бой-реванш двух тяжеловесов состоится в конце нынешнего года.

Дата проведения реванша была изменена, сообщил на своей странице в X (бывший Twitter) председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Читайте также:

Александр Усик несколько недель назад победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В контракте спортсменов был согласован пункт об обязательном проведении реванша. Он тоже состоится в Саудовской Аравии.

Александр Усик и Тайсон Фьюри после первого боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Когда Усик и Фьюри снова выйдут на ринг

Промоутер британского боксера Боб Арум заявил, что проведение реванша в заранее согласованную дату не возможно. Тайсон Фьюри не успеет восстановиться до октября. Но бой обязательно состоится в текущем году.

Заявление Турки Аль аш-Шейха. Фото: скриншот X

Слова промоутера подтвердил и Турки Аль аш-Шейх. Он написал, что реванш будет проведен 21 декабря. Чиновник из Саудовской Аравии пообещал болельщикам еще один настоящий праздник бокса. У Фьюри и Усика пока не прокомментировали это заявление.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

Цыганков поделился планами на следующий сезон — где будет играть украинец.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром".

Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.