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Реванш Усик — Фьюри пройдет в конце декабря — известна точная дата

29 мая 2024 13:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реванш Усик — Фьюри пройдет в конце декабря — известна точная дата
Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Звезды бокса Александр Усик и Тайсон Фьюри снова встретятся в ринге. Бой-реванш двух тяжеловесов состоится в конце нынешнего года. 

Дата проведения реванша была изменена, сообщил на своей странице в X (бывший Twitter) председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх

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Александр Усик несколько недель назад победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В контракте спортсменов был согласован пункт об обязательном проведении реванша. Он тоже состоится в Саудовской Аравии. 

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри после первого боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Когда Усик и Фьюри снова выйдут на ринг 

Промоутер британского боксера Боб Арум заявил, что проведение реванша в заранее согласованную дату не возможно. Тайсон Фьюри не успеет восстановиться до октября. Но бой обязательно состоится в текущем году. 

Заявление Турки Аль аш-Шейха
Заявление Турки Аль аш-Шейха. Фото: скриншот X

Слова промоутера подтвердил и Турки Аль аш-Шейх. Он написал, что реванш будет проведен 21 декабря. Чиновник из Саудовской Аравии пообещал болельщикам еще один настоящий праздник бокса. У Фьюри и Усика пока не прокомментировали это заявление. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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