Реванш Усик — Ф'юрі пройде наприкінці грудня — відома точна дата

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Зірки боксу Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі знову зустрінуться у рингу. Бій-реванш двох важковаговиків відбудеться наприкінці цього року.

Дата проведення реваншу була змінена, повідомив на своїй сторінці X (колишній Twitter) голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх.

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Олександр Усик декілька тижнів тому переміг Тайсона Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. У контракті спортсменів було погоджено пункт про обов'язкове проведення реваншу. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі після першого бою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Коли Усик і Ф'юрі знову вийдуть на ринг

Промоутер британського боксера Боб Арум заявив, що проведення реваншу в заздалегідь узгоджену дату неможливо. Тайсон Ф'юрі не встигне відновитися до жовтня. Але бій обов'язково відбудеться цього року.

Заява Туркі Аль Аш-Шейха. Фото: скриншот X

Слова промоутера підтвердив і Туркі Аль-Аш-Шейх. Він написав, що реванш буде проведено 21 грудня. Чиновник із Саудівської Аравії пообіцяв уболівальникам ще одне справжнє свято боксу. У Ф'юрі та Усика поки не прокоментували цю заяву.

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