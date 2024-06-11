Тайсон Ф'юрі потрапив на відео в стані тяжкого алкогольного сп'яніння

Тайсон Ф'юрі під час поєдинку з Олександром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

З'явилися побоювання щодо реваншу між абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Поки українець знімається у фільмі, але веде здоровий спосіб життя, британець у стані алкогольного сп'яніння повзає на колінах перед баром.

Відео з п'яним Ф'юрі раніше почали публікувати різні користувачі у соціальних мережах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Tyson Fury має хороший час на bar. Let the man have a good time. Це been a wild 2024 for him and it's no even half way over. What's his drink of choice? 🍻 #Boxing #MMA #Fury #TysonFury #Beer pic.twitter.com/ENaHGU7Ssl — Abe (@AbeMorales209) June 11, 2024

Що трапилося з Ф'юрі в барі

У мережу потрапило відео, де людина дуже схожа на Ф'юрі, що одягається у схожий стиль одягу, була виведена охороною одного з барів.

Охоронці вивели його за межі закладу, але він не зміг стояти на ногах і впав на коліна, а потім вдарився головою об дорожній знак.

Зазначимо, що 19 травня у Саудівській Аравії Ф'юрі отримав першу в кар'єрі поразку у професійному боксі. Тайсон поступився роздільним рішенням суддів Усику в бою за звання абсолютного чемпіона.

За свою професійну кар'єру Ф'юрі виграв 34 поєдинки, 24 достроково, програв лише раз Усику, і ще один бій завершився нічиєю.

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