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Реал приготував 150 млн євро за ще одну зірку футболу — про кого йдеться

10 червня 2024 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вірц перейде у Реал — мадридський клуб заплатить за гравця рекордну суму
Футболісти мадридського "Реала" святкують перемогу у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мадридського "Реала" досягло домовленості про перехід до іспанського клубу лідера німецького "Баєра". Наступного літа "королівський клуб" заплатить "фармацевтам" великі гроші за трансфер гравця збірної Німеччини.

Флоріан Вірц підпише попередній контракт із "Реалом", повідомляє Diario AS.

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Мадридський "Реал" одразу після трансферу Кіліана Мбаппе розпочав переговори про перехід ще одного зіркового футболіста. Ним став Флоріан Вірц із "Баєра". Молодий півзахисник допоміг команді Леверкузена вперше в історії виграти німецьку Бундеслігу.

Деталі трансферу Вірца

Півзахисник "Баєра" перейде до "Реала" влітку 2025 року. Мадридський клуб заплатить за 21-річного футболіста 150 млн євро. "Королівський клуб" понад рік стежив за прогресом півзахисника й у травні цього року ухвалив рішення про початок переговорів із "фармацевтами".

Флоріан Вірц стане гравцем Реала
Флоріан Вірц перейде до "Реала". Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

У сезоні 2023/2024 Вірц зіграв у складі "Баєра" 49 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 18 м'ячів та зробив 20 результативних передач. Команда з Леверкузена оформила чемпіонський титул за декілька турів до кінця сезону.

Окрім "Реала", Вірцем цікавилися каталонська "Барселона" та англійський "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо. 

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Маліновський розповів про перехід у житомирське "Полісся".

Флоріан Вірц
Реал Мадрид
футбол
спорт
Байєр
Футбол трансфери

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