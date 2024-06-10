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Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо

10 червня 2024 09:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний перейде з Борнмута у відомий англійський клуб
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний розпочне наступний сезон в іншому клубі. У послугах молодого гравця зацікавлені команди, які готові викупити контракт.

"Борнмут" погодиться на трансфер Забарного і вже готується до переговорів, повідомляє The Athletic.

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Минулий сезон виявився найкращим у кар'єрі Іллі Забарного. Український футболіст провів майже всі матчі у складі "Борнмута" без замін і став однією із зірок англійської Прем'єр-ліги. На 21-річного захисника звернули увагу клуби із різних європейських чемпіонатів.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарний залишиться в АПЛ

Головним претендентом на українського гравця став "Ліверпуль". Новий тренер "червоних" Арне Слот шукає молодого захисника, якому не потрібно адаптуватись до футболу Прем'єр-ліги. Трансферна вартість Забарного становить 32 млн євро, і "Ліверпуль" готовий заплатити за гравця цю суму.

Також за прогресом Забарного стежать мюнхенська "Баварія" та мадридський "Атлетіко". "Борнмут" не хоче продавати українця до завершення Євро-2024.

Минулого сезону Забарний зіграв в АПЛ 42 матчі й записав на свій рахунок один гол.

Нагадаємо, Маліновський розповів про перехід у житомирське "Полісся".

"Шахтар" найближчим часом підпише зірку бразильського клубу.

"Мілан" більше не зацікавлений в послугах Довбика.

Футбол трансфери
Збірна України з футболу
Борнмут
спорт
Ілля Забарний

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