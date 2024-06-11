Судаков піде з Шахтаря до англійського клубу одразу після Євро-2024

Георгій Судаков під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков опинився у сфері пріоритетів клубів з Англії, Італії та Франції. "Гірники" готові продати свого вихованця за певної умови.

Один із потенційних покупців може виконати умови "Шахтаря", повідомляє Daily Mail.

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Донецький "Шахтар" за останні декілька місяців отримав пропозиції щодо трансферу Георгія Судакова від клубів із різних країн. Молодий футболіст став лідером української команди минулого сезону. На рахунку 21-річного Судакова опинилося 33 матчі на клубному рівні. Півзахисник забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

Новий претендент на Судакова

Італійські "Наполі" та "Ювентус" вже ведуть переговори з "Шахтарем" про трансфер гравця. Проте "гірники" хочуть отримати за свого футболіста щонайменше 80 млн євро. Італійські клуби не можуть собі дозволити такі витрати на трансферному ринку.

Георгій Судаков відповідає на запитання вболівальників. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Натомість англійський "Ньюкасл" здатний задовольнити фінансові вимоги "Шахтаря". Англійський клуб збирається посилити склад у літнє міжсезоння. Судаков є пріоритетною покупкою для "сорок".

"Ньюкасл" може заплатити "Шахтарю" всю суму за Судакова, але має намір зробити пропозицію про виплати протягом двох років. "Гірники" дадуть англійцям відповідь після Євро-2024, оскільки під час турніру вартість переходу Судакова може зрости.

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