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Судаков гратиме в Англії — Шахтар продасть гравця після Євро-2024

11 червня 2024 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков піде з Шахтаря до англійського клубу одразу після Євро-2024
Георгій Судаков під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков опинився у сфері пріоритетів клубів з Англії, Італії та Франції. "Гірники" готові продати свого вихованця за певної умови.

Один із потенційних покупців може виконати умови "Шахтаря", повідомляє Daily Mail.

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Донецький "Шахтар" за останні декілька місяців отримав пропозиції щодо трансферу Георгія Судакова від клубів із різних країн. Молодий футболіст став лідером української команди минулого сезону. На рахунку 21-річного Судакова опинилося 33 матчі на клубному рівні. Півзахисник забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

Новий претендент на Судакова

Італійські "Наполі" та "Ювентус" вже ведуть переговори з "Шахтарем" про трансфер гравця. Проте "гірники" хочуть отримати за свого футболіста щонайменше 80 млн євро. Італійські клуби не можуть собі дозволити такі витрати на трансферному ринку.

Георгій Судаков
Георгій Судаков відповідає на запитання вболівальників. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Натомість англійський "Ньюкасл" здатний задовольнити фінансові вимоги "Шахтаря". Англійський клуб збирається посилити склад у літнє міжсезоння. Судаков є пріоритетною покупкою для "сорок".

"Ньюкасл" може заплатити "Шахтарю" всю суму за Судакова, але має намір зробити пропозицію про виплати протягом двох років. "Гірники" дадуть англійцям відповідь після Євро-2024, оскільки під час турніру вартість переходу Судакова може зрости.

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Польща в останньому матчі перед Євро-2024 втратила Левандовського та ще одного гравця.

футбол
ФК Шахтар
спорт
Георгій Судаков
Футбол трансфери

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