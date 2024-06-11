Роберт Левандовскі та Кароль Свідерські травмувалися перед Євро-2024

Роберт Левандовскі зазнав травми перед Євро-2024. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Трагедією у кадровому плані для збірної Польщі завершився товариський матч проти Туреччини. Команда Міхала Пробежа виграла матч із рахунком 2:1, але втратила двох футболістів перед Євро-2024.

Одним із травмованих гравців став капітан команди Роберт Левандовскі, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчі проти Туреччини вже на 12-й хвилині забив м'яч Кароль Свідерскі з "Верони". Святкуючи футболіст під час приземлення підвернув гомілковостоп. Гравець після надання медичної допомоги повернувся на поле, але не зміг продовжувати грати та був замінений.

Потім травму у першому таймі отримав Левандовські, якого замінили на 32-й хвилині.

Збірна Польщі перед Євро-2024 залишилася без трьох нападників, адже на 2-й хвилині матчу проти України травмувався Аркадіуш Мілік.

Польщу на чемпіонаті Європи у Німеччині чекають матчі у групі D із Францією, Нідерландами та Австрією. Без основних нападників поляки стануть аутсайдерами свого квартету.

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