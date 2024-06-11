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Польща в останньому матчі перед Євро-2024 втратила Левандовскі та ще одного гравця

11 червня 2024 08:21
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Агабекян Карен
редактор
Роберт Левандовскі та Кароль Свідерські травмувалися перед Євро-2024
Роберт Левандовскі зазнав травми перед Євро-2024. Фото: Reuters/Kacper Pempel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трагедією у кадровому плані для збірної Польщі завершився товариський матч проти Туреччини. Команда Міхала Пробежа виграла матч із рахунком 2:1, але втратила двох футболістів перед Євро-2024.

Одним із травмованих гравців став капітан команди Роберт Левандовскі, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчі проти Туреччини вже на 12-й хвилині забив м'яч Кароль Свідерскі з "Верони". Святкуючи футболіст під час приземлення підвернув гомілковостоп. Гравець після надання медичної допомоги повернувся на поле, але не зміг продовжувати грати та був замінений.

Потім травму у першому таймі отримав Левандовські, якого замінили на 32-й хвилині.

Збірна Польщі перед Євро-2024 залишилася без трьох нападників, адже на 2-й хвилині матчу проти України травмувався Аркадіуш Мілік.

Польщу на чемпіонаті Європи у Німеччині чекають матчі у групі D із Францією, Нідерландами та Австрією. Без основних нападників поляки стануть аутсайдерами свого квартету.

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травма
Роберт Левандовський
Збірна Польщі з футболу
футбол

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