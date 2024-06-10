Сабо порівняв Шевченка з Ребровим і назвав найкращого гравця в історії збірної України

Сергій Ребров під час матчу збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо розповів, кого вважає найкращим атакувальним футболістом в історії національної команди. Він порівняв між собою двох легендарних у минулому гравців.

Сабо поділився думкою про Шевченка та Реброва в інтерв'ю "Збірна".

Читайте також:

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України порівняв Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Експерт працював з обома форвардами, які після завершення кар'єри очолювали національну команду. Ребров досі у ній працює та пощастить "синьо-жовтих" на Євро-2024.

Андрій Шевченко під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Хто був найкращим у збірній України

Сабо відповів на запитання про те, хто був найкращим форвардом, який умів атакувати із глибини. Експерт без вагань назвав прізвище нинішнього тренера збірної України.

Відповідно до спогадів Сабо, Ребров був не просто талановитим футболістом. Він неухильно дотримувався режиму, виконував усі вказівки наставників як у полі, і під час тренувань. Сабо заявив, що нинішній наставник "синьо-жовтих" був прикладом для всіх гравців.

"Я ніколи не робив йому зауважень. На Реброва ніхто не скаржився. Він був дуже спокійним у звичайному житті. Крім футболу Сергій цікавився радіоаматорством. Це йому не заважало бути найкращим на полі у багатьох матчах", — розповів Сабо.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо.

"Шахтар" найближчим часом підпише зірку бразильського клубу.

"Мілан" більше не зацікавлений в послугах Довбика.

Луніна передумав купувати триразовий переможець Ліги чемпіонів.

Реал приготував 150 млн євро за ще одну зірку футболу — про кого йдеться.