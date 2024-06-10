Міланський Інтер відмовився від Андрія Луніна та шукає нового голкіпера

Луніна передумав купувати триразовий переможець Ліги чемпіонів
Міланський "Інтер" у літнє трансферне вікно вийде на ринок у пошуках нового голкіпера. Серед можливих кандидатів був воротар збірної України та мадридського "Реалу" Андрій Лунін.
Проте від покупки українця довелося відмовитись, повідомив портал Calciomercato.com з посиланням на Il Giorno.
Чому не куплять Луніна
"Інтер" ще минулого сезону стежив за Луніним, але він мав намір зробити пропозицію лише цього літа.
Попри інтерес, "Інтер" відмовився від цього трансферу після того, як у ЗМІ просочилася інформація про рішення Луніна продовжити контракт із "Реалом" до 30 червня 2029-го.
Всупереч рішенню відмовитися від Луніна, в "Інтері" хочуть замінити 35-річного Яна Зоммера на молодого голкіпера, який на довгі роки стане основним у Мілані.
На цю мить "Інтер" розглядає Бенто Крепскі з "Атлетіко Паранаенсе", Жозепа Мартінеса з "Дженоа" та Мадуку Окойє з "Удінезе".
Лунін у поточному сезоні провів за "Реал" 31 матч, у яких пропустив 32 голи та провів 12 сухих ігор.
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