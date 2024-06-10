Міланський Інтер відмовився від Андрія Луніна та шукає нового голкіпера

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Міланський "Інтер" у літнє трансферне вікно вийде на ринок у пошуках нового голкіпера. Серед можливих кандидатів був воротар збірної України та мадридського "Реалу" Андрій Лунін.

Проте від покупки українця довелося відмовитись, повідомив портал Calciomercato.com з посиланням на Il Giorno.

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"Інтер" ще минулого сезону стежив за Луніним, але він мав намір зробити пропозицію лише цього літа.

Попри інтерес, "Інтер" відмовився від цього трансферу після того, як у ЗМІ просочилася інформація про рішення Луніна продовжити контракт із "Реалом" до 30 червня 2029-го.

Всупереч рішенню відмовитися від Луніна, в "Інтері" хочуть замінити 35-річного Яна Зоммера на молодого голкіпера, який на довгі роки стане основним у Мілані.

На цю мить "Інтер" розглядає Бенто Крепскі з "Атлетіко Паранаенсе", Жозепа Мартінеса з "Дженоа" та Мадуку Окойє з "Удінезе".

Лунін у поточному сезоні провів за "Реал" 31 матч, у яких пропустив 32 голи та провів 12 сухих ігор.

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