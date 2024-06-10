Піхальонок звернувся до вболівальників Дніпра-1 через перехід до Динамо

Олександр Піхальонок на стадіоні "Динамо". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок гарно попрощався з уболівальниками "Дніпра-1". У сезоні 2024/2025 футболіст виступатиме у київському "Динамо".

Піхальонок на своїй сторінці в Instagram нагадав, як допомагав писати історію "Дніпра-1".

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Олександр Піхальонок став першим футболістом "Дніпра-1", який залишив команду Юрія Максимова під час цьогорічного літнього міжсезоння. Півзахисник уже приєднався до київського "Динамо". При цьому 27-річний гравець заявив, що матчі проти "Шахтаря" будуть для нього принциповими у новому сезоні, але це не стосується "Дніпра-1".

Олександр Піхальонок на базі "Динамо". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Що Піхальонок розповів про свій колишній клуб

Ексфутболіст "Дніпра-1" заявив, що провів незабутній час у цій команді. Він подякував усім партнерам, тренерам, працівникам клубу та вболівальникам за роки, проведені в команді.

Піхальонок розповів, що зазнав різних вражень у "Дніпрі-1". Були моменти, коли команда опинилася на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ. Були сезони, коли вона виборювала чемпіонський титул. Гравець збереже ці спогади протягом усього життя.

"Мені було дуже приємно бути невіддільною частиною цього колективу! Усіх міцно обійняв", — написав футболіст.

У сезоні 2023/2025 Піхальонок зіграв за "Дніпро-1" 31 матч, у яких забив 6 голів і зробив 5 результативних передач.

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