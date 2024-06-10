Пихаленок обратился к болельщикам Днепра-1 из-за перехода в Динамо

Александр Пихаленок на стадионе "Динамо". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок красиво попрощался с болельщиками "Днепра-1". В сезоне 2024/2025 футболист будет выступать в киевском "Динамо".

Пихаленок на своей странице в Instagram напомнил, как помогал писать историю "Днепра-1".

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Александр Пихаленок стал первым футболистом "Днепра-1", который покинул команду Юрия Максимова во время нынешнего летнего межсезонья. Полузащитник уже присоединился к киевскому "Динамо". При этом 27-летний игрок заявил, что матчи против "Шахтера" будут для него принципиальными в новом сезоне, но это не касается "Днепра-1".

Александр Пихаленок на базе "Динамо". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Что Пихаленок рассказал о своем бывшем клубе

Экс-футболист "Днепра-1" заявил, что провел незабываемое время в этой команде. Он поблагодарил всех партнеров, тренеров, работников клуба и болельщиков за годы, проведенные в команде.

Пихаленок рассказал, что испытал разные впечатления в "Днепре-1". Были моменты, когда команда оказалась на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. Были сезоны, когда она боролась за чемпионский титул. Игрок сохранит эти воспоминания на всю жизнь.

"Мне было очень приятно быть неотъемлемой частью этого коллектива! Всех крепко обнял", — написал футболист.

В сезоне 2023/2025 Пихаленок сыграл за "Днепр-1" 31 матч, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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