Довбик, Лунін та Циганков подорожчали на трансферному ринку

Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Майже всі футболісти збірної України, які виступають в іспанській Ла-Лізі, подорожчали на трансферному ринку. Найкращий прогрес продемонстрував Андрій Лунін.

Статистичний портал Transfermarkt опублікував нову трансферну вартість українських гравців.

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Після завершення клубного футбольного сезону 2023/2024 змінилася трансферна вартість гравців. Це стосується й українців, які виступають в іспанській Ла-Лізі. Майже кожен із них "подорожчав" на трансферному ринку.

Андрій Лунін у воротах "Реала". Фото: instagram.com/uafukraine/

Як змінилася вартість гравців збірної України

Найдорожчим футболістом "синьо-жовтих" із гравців, які виступають в Іспанії, став Артем Довбик. Його трансферна вартість підвищилася на 5 млн євро і склала в цілому 35 млн євро.

Віктор Циганков, партнер Артема Довбика зі збірної України та "Жироні", теж "подорожчав". Якщо раніше вартість викупу його контракту становила 28 млн євро, то зараз збільшилася ще на два мільйони.

Голкіпер мадридського "Реала" та переможець Ліги чемпіонів Андрій Лунін додав у вартості одразу на 18 млн євро. Тепер клуб, який захоче запропонувати гравцеві контракт, має заплатити 25 млн євро.

А ось трансферна вартість Романа Яремчука знизилася на 500 тисяч євро. Форвард провів минулий сезон у "Валенсії" на правах оренди. Наразі форвард оцінений у 3,5 млн євро.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — українцем цікавиться європейський гранд.

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