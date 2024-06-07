Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик и Лунин прибавили в трансферной стоимости — что известно arrow

Довбик и Лунин прибавили в трансферной стоимости — что известно

7 июня 2024 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик, Лунин и Цыганков подорожали на трансферном рынке
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Почти все футболисты сборной Украины, которые выступают в испанской Ла Лиге, подорожали на трансферном рынке. Наилучший прогресс продемонстрировал Андрей Лунин. 

Статистический портал Transfermarkt опубликовал новую трансферную стоимость украинских игроков. 

Читайте также:

После завершения клубного футбольного сезона 2023/2024 изменилась трансферная стоимость игроков. Это касается и украинцев, которые выступают в испанской Ла Лиге. Почти каждый из них "подорожал" на трансферном рынке.  

Андрей Лунин
Андрей Лунин в воротах "Реала". Фото: instagram.com/uafukraine/

Как изменилась стоимость игроков сборной Украины 

Самым дорогим футболистом "сине-желтых" из игроков, которые выступают в Испании, стал Артем Довбик. Его трансферная стоимость повысилась на 5 млн евро и составила в общей сложности 35 млн. 

Виктор Цыганков, партнер Артема Довбика по сборной Украины и "Жироне", тоже "подорожал". Если раньше стоимость выкупа его контракта составляла 28 млн евро, то сейчас увеличилась еще на два миллиона. 

Голкипер мадридского "Реала" и победитель Лиги чемпионов Андрей Лунин прибавил в стоимости сразу на 18 млн евро. Теперь клуб, который захочет предложить игроку контракт, должен будет заплатить 25 млн евро. 

А вот трансферная стоимость Романа Яремчука снизилась на 500 тысяч евро. Форвард провел минувший сезон в "Валенсии" на правах аренды. Теперь форвард оценен в 3,5 млн евро. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги.

Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу

Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с самым сильным ударом

спорт
Артем Довбик
футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига
Виктор Цыганков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина