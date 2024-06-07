Довбик, Лунин и Цыганков подорожали на трансферном рынке

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Почти все футболисты сборной Украины, которые выступают в испанской Ла Лиге, подорожали на трансферном рынке. Наилучший прогресс продемонстрировал Андрей Лунин.

Статистический портал Transfermarkt опубликовал новую трансферную стоимость украинских игроков.

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После завершения клубного футбольного сезона 2023/2024 изменилась трансферная стоимость игроков. Это касается и украинцев, которые выступают в испанской Ла Лиге. Почти каждый из них "подорожал" на трансферном рынке.

Андрей Лунин в воротах "Реала". Фото: instagram.com/uafukraine/

Как изменилась стоимость игроков сборной Украины

Самым дорогим футболистом "сине-желтых" из игроков, которые выступают в Испании, стал Артем Довбик. Его трансферная стоимость повысилась на 5 млн евро и составила в общей сложности 35 млн.

Виктор Цыганков, партнер Артема Довбика по сборной Украины и "Жироне", тоже "подорожал". Если раньше стоимость выкупа его контракта составляла 28 млн евро, то сейчас увеличилась еще на два миллиона.

Голкипер мадридского "Реала" и победитель Лиги чемпионов Андрей Лунин прибавил в стоимости сразу на 18 млн евро. Теперь клуб, который захочет предложить игроку контракт, должен будет заплатить 25 млн евро.

А вот трансферная стоимость Романа Яремчука снизилась на 500 тысяч евро. Форвард провел минувший сезон в "Валенсии" на правах аренды. Теперь форвард оценен в 3,5 млн евро.

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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