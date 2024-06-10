Миланский Интер отказался от Андрея Лунина и ищет нового голкипера

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Миланский "Интер" в летнее трансферное окно выйдет на рынок в поисках нового голкипера. Среди возможных кандидатов был вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Однако от покупки украинца пришлось отказаться, сообщил портал Calciomercato.com со ссылкой на Il Giorno.

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"Интер" еще в прошлом сезоне следили за Лунины, но намеревались сделать предложение лишь этим летом.

Несмотря на интерес, "Интер" отказался от этого трансфера после того, как в СМИ просочилась информация о решении Лунина продлить контракт с "Реалом" до 30 июня 2029-го.

Несмотря на решение отказаться от Лунина, в "Интере" хотят заменить 35-летнего Яна Зоммера молодым голкипером, который на долгие годы станет основным в Милане.

На текущий момент "Интер" рассматривает Бенто Крепски из "Атлетико Паранаэнсе", Жозепа Мартинеса из "Дженоа" и Мадуку Окойе из "Удинезе".

Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и провел 12 сухих игр.

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