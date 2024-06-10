Вирц перейдет в Реал — мадридский клуб заплатит за игрока рекордную сумму

Футболисты мадридского "Реала" празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Ana Beltran

Руководство мадридского "Реала" достигло договоренности о переходе в испанский клуб лидера немецкого "Байера". Следующим летом "королевский клуб" заплатит "фармацевтам" большие деньги за трансфер игрока сборной Германии.

Флориан Вирц подпишет предварительный контракт с "Реалом", сообщает Diario AS.

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Мадридский "Реал" сразу после трансфера Килиана Мбаппе начал переговоры о переходе еще одного звездного футболиста. Им стал Флориан Вирц из "Байера". Молодой полузащитник помог команде из Леверкузена впервые в истории выиграть немецкую Бундеслигу.

Детали трансфера Вирца

Полузащитник "Байера" перейдет в "Реал" летом 2025 года. Мадридский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 150 млн евро. "Королевский клуб" больше года следил за прогрессом полузащитника и в мае этого года принял решение о начале переговоров с "фармацевтами".

Флориан Вирц перейдет в "Реал". Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

В сезоне 2023/2024 Вирц сыграл в составе "Байера" 49 поединков во всех турнирах. Он забил 18 мячей и сделал 20 результативных передач. Команда из Леверкузена оформила чемпионский титул за несколько туров до конца сезона.

Помимо "Реала", Вирцем интересовались каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".

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