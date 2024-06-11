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Опубликован рейтинг фаворитов Евро-2024 — на каком месте Украина

11 июня 2024 09:25
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Агабекян Карен
редактор
Украина – 14-я в рейтинге участников чемпионата Европы-2024
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Германии 14 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Участником турнира также станет сборная Украины.

За три дня до турнира авторитетный портал Goal опубликовал рейтинг его участников.

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Фавориты Евро-2024. Фото: goal.com

На каком месте Украина

Эксперты считают главных фаворитом турнира команду Франции с Киллианом Мбаппе и другими, как молодыми, так и опытными звездами мирового футбола.

Вторую позицию отдают талантливой сборной Португалии с легендарным Криштиану Роналду, для которого это уже шестой чемпионат Европы. В 2016-м году во Франции команде удалось победить.

Третье место эксперты дали сопернику Украины на групповом этапе — Бельгии. Команда со звездными ветеранами и талантливой молодежью на последних двух Евро также была в фаворитах.

Действующий чемпион Европы сборная Италии расположилась лишь на 10-й позиции.

Сборная Украины довольствовалась 14-м местом. Несмотря на четвертьфинал на Евро-2020, в сине-желтых продолжают не верить и ставят их ниже Австрии, Дании, Венгрии и Турции,

Рейтинг команд на Евро-2024:

  1. Франция;
  2. Португалия;
  3. Бельгия;
  4. Англия;
  5. Германия;
  6. Испания;
  7. Нидерланды;
  8. Австрия;
  9. Хорватия;
  10. Италия;
  11. Дания;
  12. Венгрия;
  13. Турция;
  14. Украина;
  15. Швейцария;
  16. Чехия;
  17. Словакия;
  18. Словения;
  19. Сербия;
  20. Румыния;
  21. Шотландия;
  22. Польша;
  23. Албания;
  24. Грузия.

Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

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Сборная Франции по футболу
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу

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