Украина – 14-я в рейтинге участников чемпионата Европы-2024

Опубликован рейтинг фаворитов Евро-2024 — на каком месте Украина
В Германии 14 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Участником турнира также станет сборная Украины.
За три дня до турнира авторитетный портал Goal опубликовал рейтинг его участников.
На каком месте Украина
Эксперты считают главных фаворитом турнира команду Франции с Киллианом Мбаппе и другими, как молодыми, так и опытными звездами мирового футбола.
Вторую позицию отдают талантливой сборной Португалии с легендарным Криштиану Роналду, для которого это уже шестой чемпионат Европы. В 2016-м году во Франции команде удалось победить.
Третье место эксперты дали сопернику Украины на групповом этапе — Бельгии. Команда со звездными ветеранами и талантливой молодежью на последних двух Евро также была в фаворитах.
Действующий чемпион Европы сборная Италии расположилась лишь на 10-й позиции.
Сборная Украины довольствовалась 14-м местом. Несмотря на четвертьфинал на Евро-2020, в сине-желтых продолжают не верить и ставят их ниже Австрии, Дании, Венгрии и Турции,
Рейтинг команд на Евро-2024:
- Франция;
- Португалия;
- Бельгия;
- Англия;
- Германия;
- Испания;
- Нидерланды;
- Австрия;
- Хорватия;
- Италия;
- Дания;
- Венгрия;
- Турция;
- Украина;
- Швейцария;
- Чехия;
- Словакия;
- Словения;
- Сербия;
- Румыния;
- Шотландия;
- Польша;
- Албания;
- Грузия.
Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.
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