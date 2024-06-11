Украина – 14-я в рейтинге участников чемпионата Европы-2024

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В Германии 14 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Участником турнира также станет сборная Украины.

За три дня до турнира авторитетный портал Goal опубликовал рейтинг его участников.

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Фавориты Евро-2024. Фото: goal.com

На каком месте Украина

Эксперты считают главных фаворитом турнира команду Франции с Киллианом Мбаппе и другими, как молодыми, так и опытными звездами мирового футбола.

Вторую позицию отдают талантливой сборной Португалии с легендарным Криштиану Роналду, для которого это уже шестой чемпионат Европы. В 2016-м году во Франции команде удалось победить.

Третье место эксперты дали сопернику Украины на групповом этапе — Бельгии. Команда со звездными ветеранами и талантливой молодежью на последних двух Евро также была в фаворитах.

Действующий чемпион Европы сборная Италии расположилась лишь на 10-й позиции.

Сборная Украины довольствовалась 14-м местом. Несмотря на четвертьфинал на Евро-2020, в сине-желтых продолжают не верить и ставят их ниже Австрии, Дании, Венгрии и Турции,

Рейтинг команд на Евро-2024:

Франция; Португалия; Бельгия; Англия; Германия; Испания; Нидерланды; Австрия; Хорватия; Италия; Дания; Венгрия; Турция; Украина; Швейцария; Чехия; Словакия; Словения; Сербия; Румыния; Шотландия; Польша; Албания; Грузия.

Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

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