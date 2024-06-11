Україна – 14-а у рейтингу учасників чемпіонату Європи-2024

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

У Німеччині 14 червня стартує чемпіонат Європи з футболу. Учасником турніру також стане збірна України.

За три дні до турніру авторитетний портал Goal опублікував рейтинг учасників.

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На якому місці Україна

Експерти вважають головним фаворитом турніру команду Франції з Кілліаном Мбаппе та іншими як молодими, так і досвідченими зірками світового футболу.

Другу позицію віддають талановитій збірній Португалії із легендарним Кріштіану Роналду, для якого це вже шостий чемпіонат Європи. 2016-го року у Франції команді вдалося перемогти.

Третє місце експерти дали супернику України на груповому етапі — Бельгії. Команда із зірковими ветеранами та талановитою молоддю на останніх двох Євро також була у фаворитах.

Чинний чемпіон Європи збірна Італії розташувалася лише на 10-й позиції.

Збірна України задовольнилася 14-м місцем. Попри чвертьфінал на Євро-2020, у синьо-жовтих продовжують не вірити і ставлять їх нижче за Австрію, Данію, Угорщину та Туреччину,

Рейтинг команд на Євро-2024:

Франція; Португалія; Бельгія; Англія; Німеччина; Іспанія; Нідерланди; Австрія; Хорватія; Італія; Данія; Угорщина; Туреччина; Україна; Швейцарія; Чехія; Словаччина; Словенія; Сербія; Румунія; Шотландія; Польща; Албанія; Грузія.

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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