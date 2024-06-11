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Опубліковано рейтинг фаворитів Євро-2024 — де Україна

11 червня 2024 09:25
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Агабекян Карен
редактор
Україна – 14-а у рейтингу учасників чемпіонату Європи-2024
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Німеччині 14 червня стартує чемпіонат Європи з футболу. Учасником турніру також стане збірна України.

За три дні до турніру авторитетний портал Goal опублікував рейтинг учасників.

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Лідери Євро-2024. Фото: goal.com

На якому місці Україна

Експерти вважають головним фаворитом турніру команду Франції з Кілліаном Мбаппе та іншими як молодими, так і досвідченими зірками світового футболу.

Другу позицію віддають талановитій збірній Португалії із легендарним Кріштіану Роналду, для якого це вже шостий чемпіонат Європи. 2016-го року у Франції команді вдалося перемогти.

Третє місце експерти дали супернику України на груповому етапі — Бельгії. Команда із зірковими ветеранами та талановитою молоддю на останніх двох Євро також була у фаворитах.

Чинний чемпіон Європи збірна Італії розташувалася лише на 10-й позиції.

Збірна України задовольнилася 14-м місцем. Попри чвертьфінал на Євро-2020, у синьо-жовтих продовжують не вірити і ставлять їх нижче за Австрію, Данію, Угорщину та Туреччину,

Рейтинг команд на Євро-2024:

  1. Франція;
  2. Португалія;
  3. Бельгія;
  4. Англія;
  5. Німеччина;
  6. Іспанія;
  7. Нідерланди;
  8. Австрія;
  9. Хорватія;
  10. Італія;
  11. Данія;
  12. Угорщина;
  13. Туреччина;
  14. Україна;
  15. Швейцарія;
  16. Чехія;
  17. Словаччина;
  18. Словенія;
  19. Сербія;
  20. Румунія;
  21. Шотландія;
  22. Польща;
  23. Албанія;
  24. Грузія.

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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Збірна Франції з футболу
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
Збірна Бельгії по футболу
Збірна Португалії з футболу

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