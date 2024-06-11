Україна – 14-а у рейтингу учасників чемпіонату Європи-2024

Опубліковано рейтинг фаворитів Євро-2024 — де Україна
У Німеччині 14 червня стартує чемпіонат Європи з футболу. Учасником турніру також стане збірна України.
За три дні до турніру авторитетний портал Goal опублікував рейтинг учасників.
На якому місці Україна
Експерти вважають головним фаворитом турніру команду Франції з Кілліаном Мбаппе та іншими як молодими, так і досвідченими зірками світового футболу.
Другу позицію віддають талановитій збірній Португалії із легендарним Кріштіану Роналду, для якого це вже шостий чемпіонат Європи. 2016-го року у Франції команді вдалося перемогти.
Третє місце експерти дали супернику України на груповому етапі — Бельгії. Команда із зірковими ветеранами та талановитою молоддю на останніх двох Євро також була у фаворитах.
Чинний чемпіон Європи збірна Італії розташувалася лише на 10-й позиції.
Збірна України задовольнилася 14-м місцем. Попри чвертьфінал на Євро-2020, у синьо-жовтих продовжують не вірити і ставлять їх нижче за Австрію, Данію, Угорщину та Туреччину,
Рейтинг команд на Євро-2024:
- Франція;
- Португалія;
- Бельгія;
- Англія;
- Німеччина;
- Іспанія;
- Нідерланди;
- Австрія;
- Хорватія;
- Італія;
- Данія;
- Угорщина;
- Туреччина;
- Україна;
- Швейцарія;
- Чехія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Сербія;
- Румунія;
- Шотландія;
- Польща;
- Албанія;
- Грузія.
Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
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