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Ребров разом з українцями оголосив склад на Євро-2024

8 червня 2024 10:19
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Агабекян Карен
редактор
Сергій Ребров офіційно назвав 26 гравців збірної України на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з гравцями, які поїдуть на чемпіонат Європи у Німеччину. В оголошенні рішення фахівцю допомогли українці.

Незвичайне оголошення заявки Українська асоціація футболу опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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Головний тренер взяв на чемпіонат Європи всіх футболістів, які були викликані на збір перед Євро-2024.

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайличенко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Ребров оголосив склад разом з українцями, які представляють всі верстви населення. Серед них були такі відомі люди як Святослав Вакарчук, Лачен, Сергій Жадан, військові, рятівники та всі інші фанати збірної України.

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Євро-2024 по футболу
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
футбол

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