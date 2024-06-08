Сергей Ребров официально назвал 26 игроков сборной Украины на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с игроками, которые отправятся на чемпионат Европы в Германию. В объявлении решения специалисту помогли украинцы.

Необычное объявление заявки Украинская ассоциация футбола опубликовала на своем YouTube-канале.

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Главный тренер взял на чемпионат Европы всех футболистов, вызванных на сбор перед Евро-2024.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Тимчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Максим Таловеров, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Ребров объявил состав вместе с украинцами, представляющими все слои населения. Среди них были такие известные люди как Святослав Вакарчук, Лачен, Сергей Жадан, военные, спасатели и другие фанаты сборной Украины.

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