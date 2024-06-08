Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров вместе с украинцами объявил состав на Евро-2024 arrow

Ребров вместе с украинцами объявил состав на Евро-2024

8 июня 2024 10:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сергей Ребров официально назвал 26 игроков сборной Украины на Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с игроками, которые отправятся на чемпионат Европы в Германию. В объявлении решения специалисту помогли украинцы.

Необычное объявление заявки Украинская ассоциация футбола опубликовала на своем YouTube-канале.

Читайте также:

Ребров возьмет с собой 26 футболистов

Главный тренер взял на чемпионат Европы всех футболистов, вызванных на сбор перед Евро-2024.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Тимчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Максим Таловеров, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Ребров объявил состав вместе с украинцами, представляющими все слои населения. Среди них были такие известные люди как Святослав Вакарчук, Лачен, Сергей Жадан, военные, спасатели и другие фанаты сборной Украины.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Зинченко простится с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с сильнейшим ударом.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Евро-2024 по футболу
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
футбол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина