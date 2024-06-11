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Олимпийская сборная Украины узнала соперника в финале турнира имени Мориса Ревелло

11 июня 2024 09:53
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Агабекян Карен
редактор
Украина сыграет против Кот-д'Ивуара в финале турнира во Франции
Один из лидеров сборной Украины Назар Волошин. Фото: tournoimauricerevello.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во Франции сборная Украины U-23 в финальном четвертом туре турнира имени Мориса Ревелло в группе B обыграла команду Японии U-19 со счетом 2:1. Результат матча позволил подопечным Руслана Ротаня выиграть группу и выйти в финал.

В главном матче турнира Украина сыграет с победителем группы A, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина в группе B обыграла команды Индонезии U-23 (3:0), Италии U-21 (4:0), Панамы U-23 (2:0) и Японии U-19 (2:1). Команда Ротаня старалась играть разными составами, чтобы задействовать всех игроков.

Соперник сборной Украины в группе A также определился досрочно. В финале сыграет команда Кот-д'Ивуара U-20.

Африканцы обошли Францию, Мексику, Саудовскую Аравию и Южную Коре. В трех турах Кот-д'Ивуар победил в трех матчах подряд и занимает первое место турнирной таблицы, опережая на два очка Францию, которая сыграла все четыре матча. У идущей третьей Мексики пять очков и обогнать лидера они не смогут.

Финал турнира во Франции пройдет 16 июня. Этот матч станет последним для команды Ротаня перед Олимпийскими играми-2024 в Париже.

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