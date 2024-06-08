Украина U-23 победила Панаму 2-0 на турнире Tournoi Maurice Revello

Матч Украина — Панама. Фото: скриншот

Во Франции прошли матчи третьего тура турнира Tournoi Maurice Revello в группе B. Сборная Украины U-23 Руслана Ротаня сыграла с командой Панамы U-23.

Олимпийская сборная Украины победила со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Украина — Панама

После побед над сборными Индонезии U-20 (3:0) и Италией U-21 (4:0) олимпийской сборной Украины предстояло испытание одним из фаворитов группы B Панамой.

Ротань выпустил иной состав, чем в матче с Италией, но они картины не испортили. Украина уверенно контролировала матч, и редко когда у соперников получалось проводить хорошие атаки. Сине-желтые часто опасно атаковали за счет активной игры Назара Волошина.

Панама хорошо защищалась, но во втором тайме пропустила. На 62-й минуте Синчук прострелил в штрафную, Николай Михайленко сбросил на Волошина, и тот с 13 метров пробил в противоположный от голкипера угол ворот.

Затем на 66-й минуте голкипер Панамы отдавал пас на партнера, но Егор Ярмолюк перехватил мяч, обыграл вратаря и забил в пустые ворота.

После двух забитых мячей Украина спокойно довела матч к победе, не дав сопернику шансов отыграться.

Украина — Панама — 2:0

Голы: Волошин, 61, Ярмолюк, 66

После трех побед с общим счетом 9:0 сборная Украины лидирует в группе и 10 июня сыграет матч против команды Японии U-19.

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