Україна U-23 перемогла Панаму 2-0 на турнірі Tournoi Maurice Revello

Матч Україна — Панама. Фото: скриншот

У Франції відбулися матчі третього туру турніру Tournoi Maurice Revello у групі B. Збірна України U-23 Руслана Ротаня зіграла з командою Панами U-23.

Олімпійська збірна України перемогла з рахунком 2:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч Україна — Панама

Після перемог над збірними Індонезії U-20 (3:0) та Італією U-21 (4:0) олімпійська збірна України мала випробування одним із фаворитів групи B — Панамою.

Ротань випустив інший склад, ніж у матчі з Італією, але вони картини не зіпсували. Україна впевнено контролювала матч, і рідко коли суперники могли проводити хороші атаки. Синьо-жовті часто небезпечно атакували за рахунок активної гри Назара Волошина.

Панама добре захищалася, але у другому таймі пропустила. На 62-й хвилині Сінчук прострілив у штрафний майданчик, де Микола Михайленко скинув на Волошина, і той з 13 метрів пробив у протилежний від голкіпера кут воріт.

Потім на 66-й хвилині голкіпер Панами віддавав пас на партнера, але Єгор Ярмолюк перехопив м'яч, обіграв воротаря та забив у порожні ворота.

Після двох забитих м'ячів Україна спокійно довела матч до перемоги, не давши шансу супернику відігратися.

Україна — Панама — 2:0

Голи: Волошин, 61, Ярмолюк, 66

Після трьох перемог із загальним рахунком 9:0 збірна України лідирує у групі та 10 червня зіграє матч проти команди Японії U-19.

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