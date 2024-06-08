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Польща проти України — відео найкращих моментів та голів матчу

8 червня 2024 09:01
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Агабекян Карен
редактор
Україна програла Польщі у товариському матчі – відео найкращих епізодів
Матч Польща – Україна. Фото: Reuters/Kacper Pempel
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Агабекян Карен
редактор

У Варшаві національна команда України зіграла товариський матч проти Польщі. Обидві команди проводили гру у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Гра завершилася перемогою Польщі з рахунком 3:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На початку матчу Україна взяла м'яч під свій контроль. Однак це не завадило полякам забити два швидкі голи, які стали можливими через індивідуальні помилки українських футболістів. На 11-й хвилині розпечатав ворота Георгія Бущана Себастьян Валюкевич, а за п'ять хвилин відзначився Петро Зелінський.

Потім поляки забили третій гол на 30 хвилині. Після кутового колишній український футболіст Тарас Романчук ударом головою переграв Бущана — 3:0.

Україна повернулася у гру на 41-й хвилині. Артем Довбик з-за меж штрафного майданчика пробив низом у дальній кут воріт.

У другому таймі Україна контролювала матч та намагалася відігратися. При цьому атаки Польщі після стандартів були небезпечнішими.

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