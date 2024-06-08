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Польша против Украины — видео лучших моментов и голов матча

8 июня 2024 09:01
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Агабекян Карен
редактор
Украина проиграла Польше в товарищеском матче – видео лучших эпизодов
Матч Польша — Украина. Фото: Reuters/Kacper Pempel
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Агабекян Карен
редактор

В Варшаве национальная команда Украины сыграла товарищеский матч против команды Польши. Обе команды проводили игру в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024.

Игра завершилась победой Польши со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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С первых минут матча Украина взяла мяч под свой контроль. Однако это не помешало полякам забить два быстрых гола, ставшие причиной индивидуальных ошибок украинских футболистов. На 11-й минуте распечатал ворота Георгия Бущана Себастьян Валюкевич, а через пять минут отличился Петр Зелински.

Затем поляки забили третий гол на 30-й минуте. После углового бывший украинский футболист Тарас Романчук ударом головой переиграл Бущана — 3:0.

Украина вернулась в игру на 41-й минуте. Артем Довбик из-за пределов штрафной пробил низом в дальний угол ворот.

Во втором тайме Украина контролировала матч и пыталась отыграться. При этом атаки Польши после стандартов были опаснее.

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