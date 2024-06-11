Україна зіграє проти Кот-д'Івуару у фіналі турніру у Франції

Один із лідерів збірної України Назар Волошин. Фото: tournoimauricerevello.com

У Франції збірна України U-23 у фінальному четвертому турі турніру імені Моріса Ревелло у групі B обіграла команду Японії U-19 із рахунком 2:1. Результат матчу дозволив підопічним Руслана Ротаня виграти групу та вийти у фінал.

У головному матчі турніру Україна зіграє із переможцем групи A, повідомив портал Новини.LIVE.

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Фінал турніру Моріса Ревелло

Україна у групі B обіграла команди Індонезії U-20 (3:0), Італії U-21 (4:0), Панами U-23 (2:0) та Японії U-19 (2:1). Команда Ротаня намагалася грати різними складами, щоб задіяти всіх гравців.

Суперник збірної України групи A також визначився достроково. У фіналі зіграє команда Кот-д'Івуару U-20.

Африканці обійшли Францію, Мексику, Саудівську Аравію та Південну Корею. У трьох турах Кот-д'Івуар переміг у трьох матчах поспіль і посідає перше місце турнірної таблиці, випереджаючи на два очки Францію, яка зіграла всі чотири матчі. У третьої Мексики п'ять очок відставання й обігнати лідера вони не зможуть.

Фінал турніру у Франції відбудеться 16 червня. Цей матч стане останнім для команди Ротаня перед Олімпійськими іграми-2024 у Парижі.

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